Роналду отказался от предложения «Реала» по контракту

Как сообщает El Mundo Deportivo, португалец уже рассмотрел предложение «Реала» и передал отказ через своего агента Жорже Мендеша.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Реал» предлагал Роналду зарплату в размере 25 миллионов евро в год, а также бонусы за выигранные трофеи.