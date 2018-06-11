Роналду отказался от предложения «Реала»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отклонил предложение мадридского клуба по новому контракту.
Как сообщает El Mundo Deportivo, португалец уже рассмотрел предложение «Реала» и передал отказ через своего агента Жорже Мендеша.
Напомним, ранее сообщалось о том, что «Реал» предлагал Роналду зарплату в размере 25 миллионов евро в год, а также бонусы за выигранные трофеи.
В то же время португальский футболист хочет зарабатывать не меньше, чем другие главные звезды мирового футбола Лео Месси и Неймар.