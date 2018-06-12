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Гол Кагавы помог Японии одолеть Парагвай
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Гол Кагавы помог Японии одолеть Парагвай 

LiveSport.Ru 58 минут назад
Фото: fifa.com
Сборная Японии обыграла команду Парагвая (4:2) в товарищеском матче, прошедшем в австрийском Инсбруке.
В составе хозяев дубль оформил полузащитник «Эйбара» Такаси Инуи, еще один гол на счету хавбека дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагавы. Мяч в свои ворота отправил парагвайский нападающий «Копенгагена» Федерико Сантандер.
За Парагвай отличились хавбек «Шанхай Шеньхуа» Оскар Ромеро и опорный полузащитник асунсьонской «Олимпии» Ричард Ортис.
Это первая победа японцев в этом году. Ранее она сыграла вничью с Мали (1:1), а также потерпела поражение от Украины (1:2) и Ганы (0:2).
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