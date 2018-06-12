Гол Кагавы помог Японии одолеть Парагвай

Сборная Японии обыграла команду Парагвая (4:2) в товарищеском матче, прошедшем в австрийском Инсбруке.

В составе хозяев дубль оформил полузащитник «Эйбара» Такаси Инуи, еще один гол на счету хавбека дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагавы. Мяч в свои ворота отправил парагвайский нападающий «Копенгагена» Федерико Сантандер

Это первая победа японцев в этом году. Ранее она сыграла вничью с Мали (1:1), а также потерпела поражение от Украины (1:2) и Ганы (0:2).