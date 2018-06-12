Сборная Англии прибыла в Петербург

Сборная Англии прибыла в Санкт-Петербург на чемпионат мира

Сборная Англии по футболу прибыла в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира 2018 года, сообщает ТАСС

Отмечается, что самолет с футболистами и тренерским штабом приземлился 12 июня в аэропорту Пулково.

Во время мирового первенства англичане будут жить в отеле поселка Репино, а тренировки будут проходить на стадионе "Спартака" в Зеленогорске.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

Ранее сообщалось, что сборная Германии прибыла Россию для участия на чемпионате мира по футболу 2018 года.