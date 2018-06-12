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Сборная Англии прибыла в Петербург
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Сборная Англии прибыла в Санкт-Петербург на чемпионат мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Англии по футболу прибыла в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира 2018 года, сообщает ТАСС.
Отмечается, что самолет с футболистами и тренерским штабом приземлился 12 июня в аэропорту Пулково.
Во время мирового первенства англичане будут жить в отеле поселка Репино, а тренировки будут проходить на стадионе "Спартака" в Зеленогорске.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.
Ранее сообщалось, что сборная Германии прибыла Россию для участия на чемпионате мира по футболу 2018 года.
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