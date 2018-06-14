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Предсказан победитель ЧМ-2018
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Математики назвали победителя ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Исследование провели ученые из университетов Германии и Бельгии.
Группа немецких и бельгийских математиков предсказали шансы на победу каждой команды в рамках чемпионата мира по футболу. Результаты исследования ученых опубликованы на сайте ArXiv.org.
По прогнозам специалистов, фаворитом ЧМ — 2018 стала Испания с 17,8% вероятности. За ней следуют Германия (17,1%) и Бразилия (12,3%). Шансы российской сборной оцениваются не высоко: в 0,1%.
Для того, чтобы рассчитать вероятность победы каждой из 32 команд, математики использовали метод ранжирования и алгоритм random forest, (случайный лес — англ.), где «дерево» — вариант развития событий, «ветки» — условия, а «листья» — сами события. В итоге они проанализировали 100 тысяч различных возможных вариантов развития событий.
При подсчете учитывался ВВП стран-участниц, их население, рейтинг сборных, возраст и количество игроков, выступающих в Лиге чемпионов.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В первом матче турнира сборная РФ встретится с командой Саудовской Аравии.
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