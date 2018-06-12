Сборная Германии прилетела в Москву

Действующие чемпионы мира немцы прилетели на ЧМ-2018 по футболу

Футболисты и тренерский штаб сборной Германии, которая является действующим победителем первенства мира, прилетели в Москву на чемпионат мира — 2018. Самолет с немецкой делегацией приземлился в аэропорту Внуково

Подопечные Йоахима Лева буду жить в оздоровительном комплексе Ватутинки на территории Новой Москвы, тренироваться команда будет на поле спортивной базы ЦСКА, там же немцы в среду проведут открытую тренировку.

В составе команды Германии прибыл, в частности, чемпион мира 2014 года вратарь Мануэль Нойер , который недавно сумел восстановиться после перелома ноги, полученного в сентябре. Также в Россию приехали полузащитник Томас Мюллер (он забил пять мячей на ЧМ-2010 в ЮАР), а также 32-летний Марио Гомес . Зато в окончательной заявке не оказалось автора победного гола сборной Германии на предыдущем чемпионате мира Марио Гетце.

В отборочном турнире Союза европейских футбольных ассоциаций сборная Германии выиграла свою группу, одержав победы во всех 10 матчах и став единственной командой, добившейся подобного результата в европейской зоне. Подопечные Лева опередили команды Северной Ирландии, Чехии, Норвегии, Азербайджана и Сан-Марино. В июне в товарищеских матчах немцы проиграли команде Австрии (1:2) и победили сборную Саудовской Аравии (2:1).

Сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира (1954, 1974, 1990, 2014), четырехкратным финалистом (1966, 1982, 1986, 2002) и бронзовым призером (1934, 1970, 2006, 2010) турнира. Немцы также являются трехкратными чемпионами Европы (1972, 1980, 1996). В прошлом году немецкая команда стала победителем проходившего в России Кубка конфедераций.

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола сборная Германии занимает первое место. Немецкие футболисты в группе F сыграют с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).