Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России

Слепаков нашел эффективного тренера для сборной России по футболу

Российский комик Семен Слепаков пофантазировал, каких успехов могла бы добиться сборная России по футболу в случае назначения на пост главного тренера главу Чечни Рамзана Кадырова . Видеоролик с новой песней он опубликовал на своей странице в YouTube.

«Мои тренерские требования довольно просты — поменьше давления, побольше доброты. Чтоб показать, что злых намерений у меня нет, Вот я на стол кладу пистолет», — говорит герой песни.

Несмотря на то, что «Рамзан, Рамзан, Рамзан — несется Жирков как „Сапсан“, Смолов идет на таран, Дзюба в прыжке как Тарзан», сборная проигрывает со счетом 0:2, после чего Кадыров заявляет, что возвращается в Чечню, сдавшись первый раз в жизни.

«Так, все отойдите, не утешайте меня, это не слезы, это капли дождя. А свой пистолет я оставлю здесь, на случай если совесть у вас все-таки есть».

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная сыграет матч-открытие против команды Саудовской Аравии. Последние семь матчей команда Черчесова провела без побед.