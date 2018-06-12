Ещё
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Слепаков нашел эффективного тренера для сборной России по футболу 

Lenta.ru 3 часа назад
Российский комик Семен Слепаков пофантазировал, каких успехов могла бы добиться сборная России по футболу в случае назначения на пост главного тренера главу Чечни Рамзана Кадырова. Видеоролик с новой песней он опубликовал на своей странице в YouTube.
«Мои тренерские требования довольно просты — поменьше давления, побольше доброты. Чтоб показать, что злых намерений у меня нет, Вот я на стол кладу пистолет», — говорит герой песни.
Несмотря на то, что «Рамзан, Рамзан, Рамзан — несется Жирков как „Сапсан“, Смолов идет на таран, Дзюба в прыжке как Тарзан», сборная проигрывает со счетом 0:2, после чего Кадыров заявляет, что возвращается в Чечню, сдавшись первый раз в жизни.
«Так, все отойдите, не утешайте меня, это не слезы, это капли дождя. А свой пистолет я оставлю здесь, на случай если совесть у вас все-таки есть».
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная сыграет матч-открытие против команды Саудовской Аравии. Последние семь матчей команда Черчесова провела без побед.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии14  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа приготовилась к бойкоту ЧМ-2018491
Овечкин решил не возвращаться в Россию373
Салах удивился приему в Чечне41
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России34
Британцы назвали худший город ЧМ-201876
Видео
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:03
Испанского журналиста огорошила «ученица Мутко»
Футбол
00:10
Овечкин провел ночь с Кубком Стэнли и стал мемом
Хоккей
00:33
Салах удивился приему в Чечне
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:14
В сборной России рассказали о «секретном оружии»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:41
Футболисты попадали на газон во время матча
Футбол
01:26
Вратарь извинился за неявку на оргию
Футбол
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение