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У «Амкара» отозвали лицензию
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Официально: «Амкар» не прошел лицензирование и покидает РФПЛ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: fc-amkar.org
Начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза Евгений Летина рассказал, что пермский клуб "Амкар" не прошел лицензирование и покинет Российскую футбольную премьер-лигу.
"В связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей принято решение отозвать лицензию РФС у ФК "Амкар" на сезон-2018/19", — сказал Летин, которого цитирует ТАСС.
Президент клуба Геннадий Шилов днем 13 июня должен дать пресс-конференцию, на которой расскажет о дальнейшей судьбе команды, отмечает РИА Новости. Скорее всего, клуб прекратит свое существование. Как сообщил Летин, "Амкар" не сможет выступить и в Футбольной национальной лиге. При этом у команды остается шанс заявиться в Профессиональную футбольную лигу — третий по силе сезон чемпионата страны.
Отметим, что с большой долей вероятности "Амкар" в РФПЛ заменит махачкалинский "Анжи", который уже выразил желание вернуться в элитный дивизион в случае исключения пермского клуба.
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