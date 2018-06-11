Мендельсон с Ургантом: игрок сборной России женился с помпой

Ургант отреагировал на слухи о получении гражданства Израиля

Российский футболист Максим Канунников связал себя узами брака. Избранницей спортсмена стала его давняя подруга Катерина: пара уже воспитывает дочь Арину. С уроженкой Челябинска Канунников познакомился в Санкт-Петербурге в период учебы девушки в Государственном университете сервиса и экономики. Известно, что после окончания вуза Катерина трудоустроилась в сфере недвижимости.

Пышное свадебное торжество состоялось в усадьбе Марьино близ Тосно в Ленинградской области. Аренда зала на компанию до 80 человек и на срок до 23 часов стоит здесь 130 тыс. руб. Продление «посиделок» обходится гостям еще в 20 тыс. в час. Стандартный номер для молодоженов оплачивается из расчета 15 тыс. в сутки. В подарок прилагается набор из фруктов и шампанского. Есть и более дорогостоящие варианты.

Место проведения церемонии «выдал» геотег на страничке Канунникова в «Инстаграме» (16,6 тыс. подписчиков и почти 600 публикаций).

Из этого же источника стало известно, что в качестве тамады на свадьбе работал рейтинговый ведущий Иван Ургант, который, если верить сообщениям СМИ, в воскресенье получил гражданство Израиля прямо в аэропорту «Бен-Гурион» (сам артист, правда, заверил, что уехал заграницу лишь на два дня — посетить могилы родственников).

Ценник Урганта для корпоративов подобного рода составляет порядка €50 тыс. Еще выше (€80-100 тыс.) стоят услуги певца Валерия Меладзе, который отвечал на свадьбе Канунниковых за музыкальную составляющую. Обошлось ли в Марьино без драки, неотъемлемого атрибута таких торжеств, — понять из соцсетей не представляется возможным.

Ургант и Меладзе — отнюдь не все знаменитости, приглашенные на важное событие. Однако именно их предпочел «засветить» Максим на совместном фото. Известно, что для развлечения гостей также было организовано театрализованное шоу с популярными творческими коллективами. Новобрачные устроили шикарную фотосессию в декорациях XIX века.

Фоном для снимков, среди прочего, выступили настоящая карета с кучером женского пола и двумя лошадьми.

В настоящий момент Канунников принадлежит вылетевшему в ФНЛ «СКА-Хабаровску». Контракт с клубом-неудачником истекает 30 июня: после этого атлет получит статус свободного агента и сможет начать поиски новой команды, которой не придется выплачивать за него компенсацию.

26-летний выходец из Нижнего Тагила перебрался на Дальний Восток после досрочного разрыва трудового соглашения с «Рубином» 2 марта. В Казани предпочли не продлевать сотрудничество с игроком, который приносил команде все меньше пользы и забил в первой части сезона всего два мяча.

Не сыграло тогда в пользу Канунникова и наличие российского паспорта — очень веский аргумент в условиях действующего в Премьер-лиге лимита на легионеров.

Краткосрочная командировка в Хабаровск также получилась не слишком плодотворной: он лишь девять раз появлялся на поле, не сумев отличиться голами.

Отметим, что еще относительно недавно карьера Канунникова переживала куда более успешный виток. Перспективный нападающий перебирался в «Рубин» из пермского «Амкара», где сумел неплохо себя проявить, за солидные €1,5 млн Одновременно призывался под знамена сборной России, за которую по состоянию на сегодняшний день провел 12 матчей. Канунников не попал в заявку на чемпионат мира — 2018, зато сыграл две встречи на бразильском мундиале четыре года назад, немало удивив высоким доверием к своей персоне со стороны тогдашнего наставника Фабио Капелло

В карьере Канунникова также были игры за российскую «молодежку», томскую «Томь» и «Зенит» , воспитанником которого он является (а самые первые шаги делал в тагильском «Уральце»). В основном составе петербургского гранда, однако, молодой игрок закрепиться не смог, проиграл конкуренцию опытным иностранцам и был вынужден искать футбольного счастья в провинции.

Примерно год назад на Канунникова всерьез претендовал «Спартак»

Переговоры продвинулись так далеко, что о трансфере игрока в Москву говорилось как об уже решенном вопросе. Называлась и ориентировочная сумма сделки — от €1 до 3 млн И все же в последний момент переход сорвался — и всего полгода спустя исполнитель уехал не в стан команды-чемпиона, а к безнадежному аутсайдеру, которого не сумел — да и не имел реальной возможности — спасти от понижения в классе. В начале июня 2018-го специализированный портал TransferMarkt оценивает Канунникова в €2 млн