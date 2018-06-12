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Смолов ответил критикам
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Смолов ответил критикам 

Lenta.ru 42 минуты назад
Нападающий сборной России Федор Смолов снялся в ролике компании Nike, который получил название «Федор Смолов никогда не спрашивает». Он посвящен отношениям форварда с критиками.
На видео Смолов предполагает, что он услышит, если будет задавать вопросы себе и окружающим. «Но буду ли я спрашивать? Никогда», — заявил нападающий.
В составе сборной России Смолов примет участие в домашнем чемпионате мира. Матч открытия с Саудовской Аравией состоится 14 июня на стадионе «Лужники». Турнир завершится 15 июля.
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