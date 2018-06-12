Силкин назвал ключ к победе над Саудовской Аравией

Экс-тренер «Динамо» назвал ключ к победе над Саудовской Аравией

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью "Газете.Ru" поделился ожиданиями в преддверии стартового матча чемпионата мира — 2018.

"На всех турнирах важна первая игра. И очень хорошо, что ее наша команда проводит не с фаворитами турнира, а с Саудовской Аравией.

Очень важно, чтобы наша команда не подстраивалась под соперника, а играла в свой футбол. Товарищеский матч с Испанией в этом смысле был показательным. Коллектив Черчесова сыграл в два нападающих, создавал моменты, смог забить три мяча", — сказал специалист.

Матч открытия чемпионата мира — 2018 между командами России и Саудовской Аравии состоится 14 июня на столичных "Лужниках".