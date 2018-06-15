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Головина сравнили с Баджо и поместили на обложку
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Головин попал на обложку Corriere dello Sport 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: ТАСС
Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин попал на обложку итальянской газеты
Corriere dello Sport
. "СуперГоловин" — так гласит заголовок этого издания.
— "Юве" наслаждается русским талантом, который отметился ударом в стиле Баджо и сделал две голевые передачи в матче с Аравией, — сообщается на заглавной странице газеты.
В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0). Александр Головин забил мяч и сделал две голевые передачи в этой игре.
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