Головина сравнили с Баджо и поместили на обложку

Головин попал на обложку Corriere dello Sport

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин попал на обложку итальянской газеты

Corriere dello Sport . "СуперГоловин" — так гласит заголовок этого издания.

— "Юве" наслаждается русским талантом, который отметился ударом в стиле Баджо и сделал две голевые передачи в матче с Аравией, — сообщается на заглавной странице газеты.

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0). Александр Головин забил мяч и сделал две голевые передачи в этой игре.

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