«Можем проиграть Саудовской Аравии и победить Бразилию»

Силкин и Масалитин о матче Россия — Саудовская Аравия

— До первого матча на чемпионате мира остается всего два дня. С какими эмоциями ждете первый поединок сборной России против Саудовской Аравии?

Сергей Силкин: С нормальными. Для того, чтобы выходить из группы, этого соперника нужно обыгрывать.

Валерий Масалитин: Конечно, я жду чемпионат мира.

Есть определенные предчувствия, что в матче с Саудовской Аравией все будет хорошо.

А дальше посмотрим, хватит наших только на одну игру или на весь чемпионат.

— Насколько важно команде Станислава Черчесова будет провести первый матч именно с Саудовской Аравией, которая по рейтингу и составу является слабейшим соперником в группе?

С. С. : На всех турнирах важна первая игра. И очень хорошо, что ее наша команда проводит не с фаворитами.

Три очка придадут сборной России уверенности. Останется решить вопросы в одном матче, для того, чтобы хозяева турнира вышли в плей-офф.

Очень важно, чтобы наша команда не подстраивалась под соперника, а играла в свой футбол. Товарищеский матч с Испанией в этом смысле был показательным. Коллектив Черчесова сыграл в два нападающих, создавал моменты, смог забить три мяча.

Если сборная России сыграет в таком же стиле, никаких проблем в первом матче у нас не возникнет.

Есть ли у меня уверенность, что хозяева мундиаля добудут победу в дебютном поединке? Да, есть.

В. М. : Саудовская Аравия — не самая слабая команда. Для сборной России вообще нет слабых соперников (смеется).

Понятно, что будет запредельный настрой, болельщики погонят футболистов вперед. Для игроков главное — делать все с холодной головой, чтобы не было переоценки своих сил и уверенности, что эту команду мы можем обыграть «на одной ноге».

Вообще, от нашей сборной сложно что-то ожидать. Она может проиграть Саудовской Аравии, а потом выиграть у Бразилии.

— У сборной России капитаном является вратарь Игорь Акинфеев. А кто, по-вашему, имеет шансы стать лидером команды среди полевых игроков?

С. С. : Не всегда хорошо, когда капитан команды — голкипер. Носящий повязку игрок может высказать какие-то пожелания или претензии арбитру. А как это сделать, когда ты находишься около своих ворот?

Но Игорь — самый опытный игрок нашей команды, поэтому ему и доверили эту роль. И ничего страшного в том, что он стоит в воротах, нет.

В. М. : У нас будет играть опытный Сергей Игнашевич. Также может взять на себя бремя лидерства У нас будет играть опытный Сергей Игнашевич. Также может взять на себя бремя лидерства Головин . Надо смотреть по составу, кто будет играть.

Может проявить себя Алан Дзагоев . Но это чемпионат мира, здесь может произойти все, что угодно. Лидеры могут провалить турнир, а на первые роли выйдут настоящие бойцы, которые никогда не будут сдаваться.

— Французское издание Le Monde включило нашего полузащитника Александра Головина в список самых талантливых молодых футболистов на ЧМ. Заслуживает ли он таких авансов?

С. С. :Еще три месяца назад я сказал о том, что он — самый талантливый игрок нашего чемпионата.

Насчет лучших на мундиале — это покажет игра. Надо еще проявить себя. Но то, что за ним наблюдают серьезные европейские клубы — это факт.

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В. М. : Почему нет, если он показывать хорошую игру? Мы просто не привыкли к тому, что у нас есть таланты в футбольной сборной. Раньше у нас была целая россыпь хороших игроков, которые играли в Европе не на последних ролях, а юношеская сборная дважды становилась чемпионом континента.

— Вчера тренировку сборной Аргентины в Подмосковье посетило огромное количество человек. Все хотели посмотреть на Лионеля Месси. Как вам кажется, насколько велики у нападающего «Барселоны» шансы выиграть чемпионат мира?

С. С. : Это мы узнаем после чемпионата мира. Он величайший игрок, поэтому на него и приходит столько народу. Месси — очень яркий нападающий, многие болеют за «Барселону», а этот футболист может разобраться на пятачке с тремя или четыремя игрокам соперника. Вот поэтому он и популярен. Хотелось бы, чтобы и на наших так приходили смотреть. (смеется)

В. М. : Ему будет тяжело. Надо смотреть, в какой он форме. По имени, безусловно, он выдающийся футболист. От его игры будет многое зависеть в сборной. В «Барселоне» Месси это реализовать может, произойдет ли подобное в аргентинской команде — покажет время.