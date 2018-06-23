Сборная России прибыла в Самару

Сборная России по футболу прибыла в Самару на матч ЧМ-2018 с уругвайцами

Сборная России прилетела в Самару на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Уругвая. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

В субботу российские футболисты провели тренировку на базе в подмосковном Новогорске.