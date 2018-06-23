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Сборная России прибыла в Самару
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Сборная России по футболу прибыла в Самару на матч ЧМ-2018 с уругвайцами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная России прилетела в Самару на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Уругвая. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.
В субботу российские футболисты провели тренировку на базе в подмосковном Новогорске.
После двух туров россияне и уругвайцы обеспечили себе места в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. Их встреча пройдет в Самаре 25 июня. В случае ничьи или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.
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