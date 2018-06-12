Сборная Саудовской Аравии провела последнюю тренировку

Сборная Саудовской Аравии провела последнее занятие в Петербурге перед игрой с россиянами

Сборная Саудовской Аравии провела во вторник последнюю перед матчем с командой России тренировку в Санкт-Петербурге , вечером команда вылетит в Москву . Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После открытой тренировки на стадионе "Петровский" в воскресенье футболисты два дня занимались на тренировочной базе "Зенита" в Удельном парке в закрытом режиме. Оба дня журналисты смогли понаблюдать за тренировкой первые 15 минут, после чего удалялись по просьбе тренерского штаба.

Тренировка во вторник проходила в быстром темпе, очень эмоционально. Тренер подбадривал футболистов громкими командами, требуя четкости и скорости исполнения заданий. Вратари тренировались отдельно — отрабатывали прием мяча в броске, стоя и в падении.

Игроки занимались на поле с натуральным газоном, который был специально подготовлен, подстрижен и полит перед тренировкой. Погода оба дня была комфортной.

Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе А с командами России (14 июня, Москва, "Лужники"), Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград ).