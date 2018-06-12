Ибрагимович едет доминировать в Россию

Бывший нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович объявил о том, что приедет в Россию на чемпионат мира — 2018, передает "Советский спорт"

"Я с нетерпением жду начала этого грандиозного футбольного праздника. У нас много планов. Я еду в Россию доминировать", — заявил швед.

Также форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" поделился ожиданиями от поездки в Россию.

"Я жду незабываемых впечатлений. Это большая страна, там живет много людей. Я рад, что чемпионат мира пройдет именно там. Как и прошлые турниры, этот будет невероятным. Это самая большая футбольная вечеринка в мире, и где бы она ни проводилась, я хочу быть там и видеть все своими глазами, ну или хотя бы по телевизору", — заключил игрок.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. 36-летний Ибрагимович выступал за сборную Швеции в период с 2001 по 2016 год.

Ранее сборная Швеции по футболу не смогла обыграть Перу.