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Соловьев дал совет сборной
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Соловьев посоветовал футболистам российской сборной «умереть» на поле 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев посоветовал российским футболистам «выложиться до конца» на ЧМ-2018, поскольку страна «устала» от их поражений.
«Не может быть! Серьезно? «Понимают, что не являются фаворитами» …осознав всю ночь рыдали? Так соберитесь и «умрите» на поле, но результат дайте. Выложитесь до конца. Страна устала от ваших поражений и извинений», — написал Соловьев в Twitter.
Так телеведущий отреагировал на заявление нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы о том, что игроки национальной команды являются реалистами и понимают, что не числятся среди фаворитов чемпионата мира, но мечтают одержать победу на турнире.
«Мы — реалисты, мы — не фавориты чемпионата мира, но мы хотим выйти из группы, играем дома, хотим доказать всем и, наверное, прежде всего себе, что мы можем играть в футбол. Мы хотим, чтобы страна нами гордилась, что мы не только хоккейная, волейбольная страна, но и футбольная. Мы приложим все усилия, чтобы выйти из группы, а дальше будем фантазировать», — цитирует Дзюбу РИА «Новости».
Напомним, 3 июня тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав команды на чемпионат мира по футболу 2018 года. В составе сборной 23 человека. Пять человек из предварительного состава выведены из команды.
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