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Лунёв назвал сильную сторону сборной
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Лунёв назвал сильную сторону сборной России по футболу перед ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв назвал сильную сторону команды в преддверии чемпионата мира 2018 года.
«Командная игра. Все мы друг за друга», — цитирует Лунёва «Спорт-Экспресс».
Он также рассказал о прогрессе физической формы команды после тренировочного сбора в Австрии.
«Сразу после сезона поехали на сбор, работали. В матче с Австрией были тяжеловаты. С Турцией уже прибавили в физическом плане. Согласны? Вот. А сейчас ещё прошло время, и мы ещё набрали форму», — заявил Лунёв.
Ранее он рассказал о подготовке к первому матчу группового этапа с национальной командой Саудовской Аравии.
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