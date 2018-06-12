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Пласидо Доминго посетит ЧМ
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Пласидо Доминго посетит игру сборной Испании в Сочи на ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Испанский тенор Пласидо Доминго посетит игру группового этапа чемпионата мира по футболу 15 июня в Сочи между сборными Испании и Португалии. Об этом певец сообщил во вторник ТАСС.
"Планирую посетить одну игру Испании — в Сочи 15 июня с Португалией, — сказал Доминго. — Надеюсь также увидеть Испанию в финале".
Доминго сообщил, что у него также запланировано выступление 4 июля в Санкт-Петербурге, и, возможно, он посетит еще одну игру ЧМ-2018.
Тенор рассказал, что всегда посещает матчи чемпионата мира, в том числе болел за сборную своей страны в финале 2010 года в Йоханнесбурге, где испанцы одержали победу. "Надеюсь, в этом году Испании также будет сопутствовать успех. Испания в фаворитах", — заметил он.
Знаменитый певец также пожелал России удачи. "Я желаю России большой удачи как стране-организатору. Пусть все пройдет спокойно, мирно и успешно для всех", — добавил он.
Пласидо Доминго прибыл во вторник в Москву, чтобы 13 июня выступить на Красной площади в рамках грандиозного концерта в преддверии открытия чемпионата мира. Вместе с ним на сцену выйдут Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, пианист Денис Мацуев, звезды мировой оперной сцены Хуан Диего Флорес, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова.
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