Пласидо Доминго посетит ЧМ

Пласидо Доминго посетит игру сборной Испании в Сочи на ЧМ-2018

Испанский тенор Пласидо Доминго посетит игру группового этапа чемпионата мира по футболу 15 июня в Сочи между сборными Испании и Португалии. Об этом певец сообщил во вторник ТАСС

"Планирую посетить одну игру Испании — в Сочи 15 июня с Португалией, — сказал Доминго. — Надеюсь также увидеть Испанию в финале".

Доминго сообщил, что у него также запланировано выступление 4 июля в Санкт-Петербурге, и, возможно, он посетит еще одну игру ЧМ-2018.

Тенор рассказал, что всегда посещает матчи чемпионата мира, в том числе болел за сборную своей страны в финале 2010 года в Йоханнесбурге, где испанцы одержали победу. "Надеюсь, в этом году Испании также будет сопутствовать успех. Испания в фаворитах", — заметил он.

Знаменитый певец также пожелал России удачи. "Я желаю России большой удачи как стране-организатору. Пусть все пройдет спокойно, мирно и успешно для всех", — добавил он.