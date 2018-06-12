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Арбитры ЧМ получат уникальные часы
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Арбитры ЧМ-2018 будут работать в часах стоимостью почти €5 тыс. 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Стоимость часов, которыми будут пользоваться арбитры на чемпионате мира 2018 года, составляет почти €5 тыс. Об этом журналистам сообщил директор швейцарского производителя часов Hublot по маркетингу Филипп Тардивель.
"Эти часы названы "Биг Бен", их стоимость — €4950, — сказал Тардивель. — Всего было произведено 2018 единиц. Для судей чемпионата мира было произведено порядка 110 уникальных экземпляров со специальными опциями, которые не будут доступны для продажи".
Единственным российским арбитром, чья бригада обслужит матчи чемпионата мира, станет Сергей Карасев. Помогать ему будут Тихон Калугин и Антон Аверьянов.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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