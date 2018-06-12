Арбитры ЧМ получат уникальные часы

Арбитры ЧМ-2018 будут работать в часах стоимостью почти €5 тыс.

Стоимость часов, которыми будут пользоваться арбитры на чемпионате мира 2018 года, составляет почти €5 тыс. Об этом журналистам сообщил директор швейцарского производителя часов Hublot по маркетингу Филипп Тардивель.

"Эти часы названы "Биг Бен", их стоимость — €4950, — сказал Тардивель. — Всего было произведено 2018 единиц. Для судей чемпионата мира было произведено порядка 110 уникальных экземпляров со специальными опциями, которые не будут доступны для продажи".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.