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Губерниев ответил Дзюбе
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Губерниев ответил на слова Дзюбы об агрессивном настрое журналистов 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова нападающего сборной России Артема Дзюбы, заявившего об агрессивном настрое российских журналистов перед стартом чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает "Советский спорт".
"Артем Дзюба предложил журналистам объединиться вокруг сборной России. Дескать, много вокруг негативного фона, пресса агрессивно себя ведет. Дорогой Артем, я как самый добрый и позитивный обозреватель футбола согласен полностью. Я уже объединяюсь. Убежден, что вы, наши дорогие и любимые футболисты, сделаете все на поле для победы.
Уверен, что независимо от исхода чемпионата мира каждый игрок сборной будет много и с уважением общаться с журналистами и болельщиками. Ведь, это часть вашей работы, милые, милые футболисты. С верой в команду. Так победим!" — написал Губерниев в инстаграме.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее Дзюба призвал Россию объединиться вокруг сборной.
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