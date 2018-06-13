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Cборную России назвали худшей в истории
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал нынешнюю сборную России худшей в истории 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Советский и российский футболист, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нынешнем составе сборной России, сообщает «Советский спорт».
«Футболисты были лучше организованы в советское время. У нас были футбольные традиции. Когда СССР распался — наш футбол упал. Сейчас уровень российского футбола невелик и это проблема», — цитирует Канчельскиса Daily Mail.
Также экс-игрок отметил, что в российской команде есть хорошие игроки, которым не нравится играть за сборную из-за проблем с тренером.
«Мы беспокоимся, потому что это худшая российская сборная, которую я видел в своей жизни. Все об этом говорят», — подчеркнул он.
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