Cборную России назвали худшей в истории

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал нынешнюю сборную России худшей в истории

«Футболисты были лучше организованы в советское время. У нас были футбольные традиции. Когда СССР распался — наш футбол упал. Сейчас уровень российского футбола невелик и это проблема», — цитирует Канчельскиса Daily Mail.

Также экс-игрок отметил, что в российской команде есть хорошие игроки, которым не нравится играть за сборную из-за проблем с тренером.