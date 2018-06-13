Инфантино рассказал о клинической смерти ФИФА

Инфантино: в 2016 году ФИФА была клинически мертва

Президент ФИФА Джанни Инфантино подвёл некоторые итоги своей работы на посту, который он занял в 2016 году, победив на выборах главы организации. «Спустя два года пришло время подвести итоги. В 2016 году ФИФА была клинически мертва как организация. Сейчас это организация, которая живёт и процветает, у неё есть своё видение будущего. Я был избран на основе программы, вместе с вами мы попытались эту программу реализовать. Сегодня я могу сказать, что ФИФА находится в добром здравии», — сказал Инфантино на конгрессе ФИФА, который сегодня проходит в Москве.