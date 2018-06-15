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Таксист обобрал еще одного иностранного болельщика
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С иностранного болельщика взяли 30 тыс. рублей за поездку от «Лужников» 

Деловая газета «Взгляд» 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Болельщик из Саудовской Аравии отдал таксисту 30 тыс. рублей, чтобы доехать от стадиона «Лужники» до гостиницы.
«После матча болельщик из Саудовской Аравии вызвал такси до гостиницы. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за проезд 3 тыс. рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тыс. рублей, после этого он обратился в правоохранительные органы», — сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.
Отмечается, что гостиница расположена на проспекте Мира, то есть расстояние между двумя точками маршрута составило около 20 километров.
Подозреваемый был задержан той же ночью, начата проверка.
Ранее другие гости чемпионата тоже жаловались на таксистов. В частности, болельщик из Турции пожаловался, что просил таксиста остановиться на Новом Арбате, а его высадили на Садовом кольце. Посетители ресторанов на Новом Арбате, вызвавшие такси, из-за незнания языка не могут понять, почему автомобиль не может ждать у тротуара.
Напомним, в четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках».
Ранее таксист взял с мексиканки 6 тыс. рублей за поездку по Невскому проспекту, а московский таксист угрозами заставил жителя Вьетнама заплатить 23 тыс. рублей за поездку до аэропорта Шереметьево.
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