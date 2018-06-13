Безработный «двойник» Бэкхема потерпел фиаско

Безработный «двойник» Бэкхема потратил миллионы на пластику и остался без жилья

Безработный британец, пытавшийся при помощи пластических операций стать похожим на футболиста Дэвида Бекхэма , решил снова изменить внешность. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Джек Джонсон прославился в Великобритании после появления на телевидении в 2016 году. По его словам, он мечтал выглядеть, как Бекхэм, и потратил на пластические операции около 20 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей). Поскольку Джонсон не работал, он оплачивал процедуры за счет государственного пособия.

К 21 году молодой человек задолжал 30 тысяч фунтов стерлингов. В 2017-м он потратил на очередную операцию последние деньги, не смог заплатить за квартиру и остался без жилья. Теперь ему приходится ночевать у знакомых. Несмотря на значительные расходы, сходства с Бекхэмом не прибавилось.

«Последние несколько месяцев я занимался поисками себя и теперь хочу быть похожим на Бруклина Бекхэма, — заявил Джонсон, имея в виду 19-летнего сына футболиста. — Дэвид, разумеется, очень привлекателен, но он стареет, а мне хочется более молодой и свежей внешности».

Он уже израсходовал на это около девяти тысяч фунтов стерлингов (750 тысяч рублей) и доволен результатом.

Британец регулярно омолаживает лицо при помощи нитевой подтяжки и PRP-терапии (плазмолифтинга), которая обходится ему в 750 фунтов стерлингов (63 тысячи рублей) за сеанс. Кроме того, он делает коррекцию формы бровей High Definition и контурную пластику нижней челюсти филлерами. На косметические процедуры уходит до 400 фунтов стерлингов (33 тысячи рублей) в неделю. Сходства с Бекхэмом по-прежнему нет.

По словам Джонсона, деньги на изменение внешности дают пять богатых покровителей, которые водят его по ресторанам и роскошным вечеринкам. «Мои папики следят за тем, чтобы мне хватало на операции, и дарят мне потрясающие подарки вроде дизайнерских сумочек и одежды», — рассказывает он. Любитель пластической хирургии уверяет, что их отношения исчерпываются лишь этим, об интиме речь не идет.