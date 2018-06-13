СМИ: английский ФК «Арсенал» намерен приобрести вратаря Лено и полузащитника Мартинша

Английский футбольный клуб "Арсенал" намерен приобрести немецкого вратаря "Байера" Бернда Лено и португальского полузащитника Желсона Мартинша, который является свободным агентом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

Отмечается, что "Арсенал" видит в Лено долгосрочную замену 36-летнему вратарю команды Петру Чеху. Немецкий вратарь выступает за "Байер" с 2011 года, за это время он провел за клуб 304 игры и пропустил 379 голов. 26-летний Лено не попал в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира 2018 года в России.

Мартинш может достаться "Арсеналу" бесплатно. Во вторник 23-летний полузащитник расторг контракт с португальским клубом "Спортинг" в одностороннем порядке. Причиной прекращения сотрудничества стал конфликт с болельщиками и руководством клуба.

15 мая на базу "Спортинга" проникли 50 человек. Они атаковали игроков и сотрудников клуба с использованием различных металлических предметов. В результате инцидента несколько футболистов получили повреждения. Игроки обвинили в случившемся президента клуба Бруно де Карвалью.

В сезоне-2017/18 Мартинш провел 42 игры и забил 19 голов во всех турнирах. Полузащитник попал в окончательную заявку сборной Португалии на чемпионат мира.