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Тренер сборной Испании отреагировал на свою отставку
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Тренер сборной Испании прокомментировал свою отставку 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Хулен Лопетеги, уволенный с поста главного тренера сборной Испании за день до начала чемпионата мира по фубтолу, прокомментировал произошедшее. Его слова приводит Marca.
«Я очень расстроен, но надеюсь, что мы проведем чудесный чемпионат мира и выиграем его. У нас отличная команда», — заявил Лопетеги.
Лопетеги 13 июня был уволен из-за переговоров с мадридским «Реалом». По информации испанских СМИ, новость о том, что он возглавит «королевский» клуб после чемпионата мира, стала причиной конфликта в коллективе. Вместо Лопетеги был назначен спортивный директор сборной Испании, бывший капитан мадридского «Реала» Фернандо Йерро.
Чемпионат мира стартует 14 июня. Матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в 18:00 по московскому времени. Испанцы начнут мундиаль встречей с португальцами, которая пройдет 15 июня в Сочи.
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