Вместе с ЧМ в Россию пришло адское веселье

Никакой дополнительной партии билетов не хватит для того, чтобы запустить на стадионы всех, кто хочет стать свидетелем чемпионата мира по футболу 2018 года. Впрочем, это не так важно. Футбол — это лишь официальная часть мундиаля. А после официальной части обычно следует знатная афтепати. В этот раз для нее открыта огромная площадка, которая растянулась на всю европейскую часть России. «Лента.ру» на низком старте, ведь впереди — самое большое спортивное и жизненное событие в истории страны.
Дней пять назад геолокацией Bronnitsy в Instagram были помечены дачные селфи, фото котиков и цветов, реклама городских косметических салонов — короче, всякая ерунда, которую лишь изредка разбавляли публикации с огромным Месси, нарисованным на одной из местных панелек, — приветственный подарок жителей именитым гостям из Аргентины.
Потом в ленте появились испуганные лица испаноязычных журналистов, взгляд которых выражал легкую панику и абсолютное непонимание того, где они находятся. Более осознанные, как правило, телеведущие, записывали стендапы на фоне бесконечных русских рек и вечных церквей. В комментариях коллеги-латиноамериканцы приветствовали друг друга здесь — в Bronnitsy, где Лионель Месси, Гонсало Игуаин и Пауло Дибала будут базироваться во время чемпионата мира. Тренировки — на стадионе имени Сыроежкина, а жизнь — в окружении пятиэтажек, берез и тишины.
Сама фраза «Месси вышел на поле стадиона имени Сыроежкина» захватывает дух, даже если помнить, что «арена» в Бронницах — это тренировочная площадка аргентинцев. Матчи чемпионата мира примут куда более солидные сооружения, а увидеть их изнутри смогут только избранные: обладатели билетов и аккредитованные журналисты.
Но вдали от «Лужников» и «Крестовского» тоже кипит жизнь — русскую реальность наполняют горячие испанцы и бразильцы, холодные исландцы с их знаменитым «Ху», разукрашенные во все цвета радуги колумбийцы и перуанцы. Все те же Бронницы теперь — формальный герой десятков репортажей аргентинских журналистов, место паломничества болельщиков, которые ищут встречи с Месси. Остальные тусуются на улицах Москвы и других городов-организаторов — буквально накануне, например, Никольская стала главной улицей чемпионата мира, на которой пели и танцевали до полуночи и дольше — действо непривычное для чинного и благородного пространства в центре столицы.
Москва 🔝🇷🇺 pic.twitter.com/VXPJxWnIZn— АРТЕМ КЛЮШИН (@ARTEM_KLYUSHIN) 12 июня 2018 г.
На Никольской тьма фанатов, мексиканцы поют песни, и еще кто-то тоже … болельщики отжигают)))… #фанаты #москва pic.twitter.com/LV5tlNSo0A— Кусь (@GalinaVD) 11 июня 2018 г.
Все то же самое уже сейчас происходит или чуть позже будет происходить во всех городах от Сочи до Екатеринбурга и Калининграда. Питерская Дворцовая с вечными гитаристами и «Кукушкой» огласится барабанным боем и звуком маракасов, адские танцы устроят австралийцы где-нибудь в казанском метро, а вокруг Родины-матери будут водить почтительные хороводы. В Саранск приедут колоритные панамцы, чтобы воочию посмотреть самый странный матч этого (только ли этого?) мундиаля — Панама против Туниса.
Мимо всего этого действа не могут пройти те, кто должны быть главными на празднике жизни. Речь о россиянах, конечно. Судя по все тому же Instagram, чемпионат мира не проходит мимо людей, о которых принято думать: «Они не умеют улыбаться и вообще веселиться». Западные издания посвящали «знаменитому русскому снобизму» целые сюжеты, и сейчас самое время показать, что в России умеют жить весело, и для этого вовсе не обязательно иметь при себе dva vodka.
Жизнь идет по законам Instagram, и обо всех изменениях в порой бренном существовании принято рассказывать. Вот и сейчас Бронницы и Кратово меняются — туда приехали Месси и Роналду, чьи лица сразу затесались в ленты местных жителей. В метро спустился Забивака — и москвичи рассказали об этом всему миру. Бразильцы вышли на пляжи «русской Копакабаны», в народе известные как сочинские, — вокруг одни камеры. Да, по крайней мере треть населения Земли будет следить за тем, что происходит на футбольных полях, но еще — за тем, что творится за их пределами. И за хорошим, и за плохим.
Понятно, что впереди будет не только предельно красочный месяц, но и недели, полные забот и непредвиденных обстоятельств. Без них не обходится ни один крупный турнир, и в этом нет никакой вины страны-хозяйки: реальность неидеальна, какое бы количество денег и усилий не вкладывалось в ее преобразование.
Неидеальна и команда, которую называют хозяйкой чемпионата мира. Но любой крупный спортивный форум, как принято говорить, — это не только сам спорт, это еще и тесное сообщество — болельщиков, журналистов, организаторов, и в это сообщество постепенно втягиваются даже далекие от всего обыватели. Так что чемпионат мира — это не турнир имени России. Объединяться вокруг национальной команды нужно было давно, когда игроки не убегали от вопроса: «Что хорошего вы можете сказать болельщикам?» и не рвали душу в микст-зоне. До этого состояния команда, тренерский штаб и менеджмент Российского футбольного союза довели русского фаната сами.
Неважно, что ждет российских болельщиков: усы надежды или усы фрустрации. В атмосфере, когда от «одной такой» сборной не ждут, кажется, ничего, всем будет проще. Футболисты под началом Станислава Черчесова просто должны выйти и показать все, что умеют, а болельщики — не привязываться к результату и просто расслабиться.
Москва — столица футбола pic.twitter.com/jbb5f2TMAF— maksspartak (@maksspartak) 13 июня 2018 г.
Чемпионат мира — это грандиозный, яркий, сказочный, *вставьте эпитет по вкусу* праздник. И он уже начался. Не проходите мимо и вы, почувствуйте его вкус. Ведь, как показывает практика, карнавал футбола вернется в Россию еще очень нескоро.