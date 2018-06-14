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Аршавин высказался об иностранцах в России
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Аршавин: в России любят иностранцев, которые тратят здесь свои деньги 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник и капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал об отношении россиян к иностранцам. По словам игрока казахстанского "Кайрата", граждане России относятся позитивно к гостям из других стран, передает "Советский спорт".
"Мы любим иностранцев, особенно когда они тратят здесь свои деньги. Мы можем предложить тем, кто приезжает в нашу страну, что угодно. Мы любим со всеми пить. Добро пожаловать", — цитирует Аршавина "Би-би-си".
По его мнению, сборная России сможет преодолеть групповую стадию и выйти в плей-офф турнира.
Подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.
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