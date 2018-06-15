Матвиенко пострадала, болея за российскую сборную

«Никто не ожидал такого результата от нашей сборной. Мечтали, что выиграют хотя бы со счетом один-ноль. Но такой победы не ожидал никто! Я сорвала голос, когда смотрела игру», — сказала Матвиенко во время визита в Саранск, передает РИА «Новости».

Она выразила надежду на то, что сборная России сможет одержать победу в следующих групповых играх и выйти в плей-офф.