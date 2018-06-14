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Назван самый юный болельщик чемпионата мира
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В Минкомсвязи рассказали о самом юном болельщике чемпионата мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Анна Ахмадиева заявила, что самому юному обладателю паспорта болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года всего один месяц.
"Самому маленькому болельщику, для которого заказали паспорт болельщика, всего месяц. Это девочка", — цитирует Ахмадиеву телеканал "360".
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе "Лужники" в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что болельщики из разных стран устроили гулянья на Никольской улице в Москве накануне старта чемпионата мира.
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