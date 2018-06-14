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Первый поезд с болельщиками прибыл в Москву
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Первый поезд с болельщиками ЧМ-2018 прибыл на Ленинградский вокзал Москвы 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Первый поезд с болельщиками, приехавшими на стартовый матч чемпионата мира по футболу, прибыл утром в четверг из Санкт-Петербурга на Ленинградский вокзал Москвы.
В четверг в Москве состоится первый матч чемпионата мира 2018 года по футболу. В этот день на вокзалы столицы прибудут бесплатные поезда с болельщиками из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Саранска, Адлера, Ростова-на-Дону и Волгограда.
"Первые рейсы [бесплатных поездов] уже осуществлены — с 12 июня началась перевозка. Вчера отправилось 13 рейсов, сегодня отправляется 14, завтра — 23, и по нарастающей мы входим в обеспечение перевозки чемпионата мира. Всего мы представляем 444 тыс. бесплатных мест в этих специальных поездах", — сказал журналистам генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество РЖД) Петр Иванов.
Для бесплатной перевозки болельщиков ФПК передала в аренду Транспортной дирекции 75 комфортабельных составов. Они совершат 728 дополнительных рейсов между 11 городами, в которых будут проходить матчи чемпионата. Это почти в три раза больше, чем было задействовано для перевозки гостей Кубка Конфедераций в 2017 году. Самыми популярными остаются поезда в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Адлер.
По данным ФПК, в настоящее время болельщики из 154 стран забронировали около 330 тыс. билетов, это более 70% от общей емкости предоставленных мест в поездах. В числе лидеров — болельщики из России, Аргентины, Мексики, Колумбии, США и Китая.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.
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