Капитан сборной Исландии оценил силу аргентинцев

Капитан сборной Исландии Арон Гуннарссон поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Аргентины. «Хорошо чувствуем себя. Мы давно об этом мечтали. Чемпионат мира наконец начинается. Мы готовы и не нервничаем. У нас есть опыт 2016 года. Мы хорошо там сыграли, хотим сделать здесь то же самое. У сборной Исландии сильный соперник, но мы хорошо подготовились. Будем смотреть Аргентине открыто в лицо. Это будет трудная игра. Давление на нас не оказывается, нам нечего терять. Очень позитивно смотрим на завтрашний матч», — передаёт слова Гуннарссона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Встреча между сборными Аргентины и Исландии пройдёт 16 июня в Москве.