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Капитан сборной Исландии оценил силу аргентинцев
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Капитан сборной Исландии: Аргентина — сильный соперник, но нам нечего терять 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Reuters
Капитан сборной Исландии Арон Гуннарссон поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Аргентины. «Хорошо чувствуем себя. Мы давно об этом мечтали. Чемпионат мира наконец начинается. Мы готовы и не нервничаем. У нас есть опыт 2016 года. Мы хорошо там сыграли, хотим сделать здесь то же самое. У сборной Исландии сильный соперник, но мы хорошо подготовились. Будем смотреть Аргентине открыто в лицо. Это будет трудная игра. Давление на нас не оказывается, нам нечего терять. Очень позитивно смотрим на завтрашний матч», — передаёт слова Гуннарссона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Встреча между сборными Аргентины и Исландии пройдёт 16 июня в Москве.
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