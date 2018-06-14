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Мутко рассказал о готовности России к приему гостей
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Мутко рассказал о готовности России к приему гостей во время ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о готовности страны к приему гостей во время чемпионата мира по футболу 2018 года.
"Мы как радушные хозяева готовы встретить всех и показать свое гостеприимство всему миру. Каждый город нашей страны самобытен, имеет свои традиции и культурные особенности. Россия с радостью примет туриста из любой страны. Думаю, все останутся довольны. При этом нам ничего не надо придумывать — наши люди и так всегда очень гостеприимны и тепло примут любого гостя", — цитирует Мутко газета "Известия".
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе "Лужники" в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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