Мутко рассказал о готовности России к приему гостей во время ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о готовности страны к приему гостей во время чемпионата мира по футболу 2018 года. "Мы как радушные хозяева готовы встретить всех и показать свое гостеприимство всему миру. Каждый город нашей страны самобытен, имеет свои традиции и культурные особенности. Россия с радостью примет туриста из любой страны. Думаю, все останутся довольны. При этом нам ничего не надо придумывать — наши люди и так всегда очень гостеприимны и тепло примут любого гостя", — цитирует Мутко газета "Известия". Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия мундиаля пройдет на стадионе "Лужники" в Москве между сборными России и Саудовской Аравии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.