Неймар сыграет со сборной Коста-Рики

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что нападающий Неймар примет участие в предстоящем матчем группового этапа ЧМ-2018 с Коста-Рикой.

«У Неймара нет проблем со здоровьем, у него был удар по лодыжке. Первый матч он отыграл все 90 минут. На основе медицинских заключений спокойно относимся, он восстанавливается в хорошем темпе, не переживайте. Неймар будет готов играть. Если бы завтра был обычный матч, а не чемпионат мира, он всё равно бы сыграл. Мы просто ускорили процесс восстановления. Это никакая не жертва. Тренер не будет поступать нечестно и жертвовать здоровьем игроков. Самое главное — здоровье. Тут никаких компромиссов мы не допускаем», — передаёт слова Тите корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Сборная Бразилии сыграет с Коста-Рикой 22 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.