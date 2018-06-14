Два россиянина оказались в списке открытий ФИФА

УЕФА включил футболистов Чалова и Игнатьева в список потенциальных открытий сезона-2018/19

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил россиян Федора Чалова Ивана Игнатьева в список возможных открытий сезона-2018/19. Список опубликован на официальном сайте организации.

УЕФА составил список из 50 игроков не старше 23 лет, которые могут стать открытиями в следующем сезоне.

В тексте отмечается, что 20-летний нападающий ЦСКА Чалов крайне быстр и обладает большими перспективами. В сезоне-2017/18 форвард провел за московский клуб 31 игру и отметился семью голами. Чалов был в расширенном списке сборной России на чемпионат мира 2018 года, но в окончательную заявку команды на турнир не попал.

19-летний нападающий "Краснодара" Игнатьев назван "прирожденным бомбардиром". В юношеской Лиге УЕФА сезона-2017/18 Игнатьев забил 10 голов и стал самым результативным игроком турнира.