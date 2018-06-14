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ЦСКА отдал Базелюка в аренду
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ЦСКА отдал Базелюка в аренду в «СКА-Хабаровск» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий ЦСКА Константин Базелюк проведет следующий сезон в аренде в "СКА-Хабаровск", который по итогам прошедшего сезона вылетел в ФНЛ. Об этом сообщается на официальном сайте московских "армейцев".
Базелюк в прошедшем сезоне выступал в чешском клубе "Зброевка", за который провел 12 матчей и отметился одним забитым мячом. Клуб по итогам сезона занял последнее место в турнире.
Ранее 25-летний уже выступал в аренеде в хабаровском клубе. В сезоне-2015/16 форвард провед за дальневосточный клуб 28 матчей, в которых отметился 10 голами.
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