ЦСКА отдал Базелюка в аренду в «СКА-Хабаровск»

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк проведет следующий сезон в аренде в "СКА-Хабаровск", который по итогам прошедшего сезона вылетел в ФНЛ. Об этом сообщается на официальном сайте московских "армейцев".

Базелюк в прошедшем сезоне выступал в чешском клубе "Зброевка", за который провел 12 матчей и отметился одним забитым мячом. Клуб по итогам сезона занял последнее место в турнире.

Ранее 25-летний уже выступал в аренеде в хабаровском клубе. В сезоне-2015/16 форвард провед за дальневосточный клуб 28 матчей, в которых отметился 10 голами.

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