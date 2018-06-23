Болельщиков в Москве отговаривают от посещения фан-зоны

Власти Москвы попросили болельщиков не переполнять фан-зону ЧМ-2018

По словам руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, за время чемпионата мира в фан-зонах и на центральных улицах столицы "не было зафиксировано значительных происшествий".

"Однако прошу обратить внимание, что в настоящее время площадка фан-зоны на Воробьевых горах предполагает комфортное размещение 25 тыс. участников. На данный момент она испытывает значительную перегрузку", — добавил Черников.

Функционер отметил, что при посещении фан-зоны на Воробьевых горах необходимо учитывать ситуации риска для здоровья.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.