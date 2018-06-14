На открытии ЧМ девочка встала с инвалидной коляски

Девочка поднялась с инвалидной коляски на матче открытия ЧМ

Перед матчем открытия чемпионата мира — 2018 между сборными России и Саудовской Аравии девочка-участница программы «На Чемпионат Мира FIFA 2018™ вместе с Макдоналдс®!», появившаяся на поле вместе с игроками, встала с инвалидного кресла. Ей помогали российские футболисты. Это случилось во время исполнения гимна России.