На открытии ЧМ девочка встала с инвалидной коляски

Перед матчем открытия чемпионата мира — 2018 между сборными России и Саудовской Аравии девочка-участница программы «На Чемпионат Мира FIFA 2018™ вместе с Макдоналдс®!», появившаяся на поле вместе с игроками, встала с инвалидного кресла. Ей помогали российские футболисты. Это случилось во время исполнения гимна России.
11-летняя Полина Хаеретдинова прикована к инвалидной коляске и живёт у приёмных родителей. Год назад о ней узнали во всём мире благодаря поступку нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который вышел с ней на поле перед игрой с командой России, подарил ей свою куртку и поцеловал.