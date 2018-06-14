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На открытии ЧМ девочка встала с инвалидной коляски
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Девочка поднялась с инвалидной коляски на матче открытия ЧМ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Перед матчем открытия чемпионата мира — 2018 между сборными России и Саудовской Аравии девочка-участница программы «На Чемпионат Мира FIFA 2018™ вместе с Макдоналдс®!», появившаяся на поле вместе с игроками, встала с инвалидного кресла. Ей помогали российские футболисты. Это случилось во время исполнения гимна России.
11-летняя Полина Хаеретдинова прикована к инвалидной коляске и живёт у приёмных родителей. Год назад о ней узнали во всём мире благодаря поступку нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который вышел с ней на поле перед игрой с командой России, подарил ей свою куртку и поцеловал.
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