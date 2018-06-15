Британцы сравнили российских и саудовских женщин

Британское издание Daily Mail сравнило внешний вид болельщиц из России и Саудовской Аравии на матче-открытии чемпионата мира в Москве.

Check out the World cup female fans of Russia and Saudi Arabia..what a sharp contrast!

Saudi women were permitted to watch football at a stadium in the kingdom for the first time in January.

#MaxBreakfast @DebsExtra @MarkOtabor / Whatsapp: 0809-666-1023 #WorldCup pic.twitter.com/XzBWWelGjN— MAX 102.3 FM (@Max1023FM) 15 июня 2018 г. Журналисты увидели «колоссальный контраст» между представительницами двух стран. В то время, как россиянки пришли на игру в коротких топах с национальной символикой, в кокошниках и с ярким макияжем, женщины из Саудовской Аравии скромно сидели в парандже или хиджабе, прикрывая лицо зеленым шарфом болельщика или медицинской маской. Кроме того, многие из них надели солнечные очки.

Впервые жительницам Саудовской Аравии разрешили смотреть футбольный матч на стадионе в январе 2018 года.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 5:0. Сборная России также сыграет с командами Египта и Уругвая. Чемпионат мира продлится до 15 июля.