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Британцы сравнили российских и саудовских женщин
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Британцы сравнили российских и саудовских женщин 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британское издание Daily Mail сравнило внешний вид болельщиц из России и Саудовской Аравии на матче-открытии чемпионата мира в Москве.
Журналисты увидели «колоссальный контраст» между представительницами двух стран. В то время, как россиянки пришли на игру в коротких топах с национальной символикой, в кокошниках и с ярким макияжем, женщины из Саудовской Аравии скромно сидели в парандже или хиджабе, прикрывая лицо зеленым шарфом болельщика или медицинской маской. Кроме того, многие из них надели солнечные очки.
Впервые жительницам Саудовской Аравии разрешили смотреть футбольный матч на стадионе в январе 2018 года.
14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 5:0. Сборная России также сыграет с командами Египта и Уругвая. Чемпионат мира продлится до 15 июля.
В мае фотография принцессы Саудовской Аравии Хайфы бинт Абдалла Аль Сауд попала на обложку журнала Vogue Arabia. На фото дочь покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы позирует за рулем красного кабриолета. Выбор этого снимка связан с тем, что с июня 2018 года женщинам в стране будет разрешено водить машину, не получая на это разрешения опекуна-мужчины.
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