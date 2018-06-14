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Португалия — Испания. Прогноз на матч
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Чемпионат мира по футболу 2018: Португалия — Испания (15 июня, 21:00). Прогноз на матч 

Рамблер 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Завтра, 15 июня, на российском чемпионате мира по футболу 2018 года пройдет матч группового этапа с одной из самых «громких вывесок». В 21:00 по московскому времени друг против друга на стадионе «Фишт» в Сочи сыграют сборные Португалии и Испании.
В последний раз португальцы и испанцы встречались в полуфинале чемпионата Европы 2012 года. Тогда и основное, и дополнительное время завершились нулевой ничьей, а в серии пенальти верх одержали футболисты испанской команды, в итоге ставшие европейскими чемпионами.
Португальцы же являются действующими победителями чемпионата Европы, однако при этом не считаются фаворитами завтрашней игры, а сбудется ли прогноз экспертов, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Португалия: Бету, Антони Лопеш, Руй Патрисиу.
Испания: Кепа Аррисабалага, Давид де Хеа, Пепе Рейна.
Защитники
Португалия: Бруну Алвеш, Рафаэль Геррейро, Рубен Диаш, Пепе, Рикарду Перейра, Мариу Руй, Седрик Суареш, Жозе Фонте.
Испания: Жорди Альба, Сесар Аспиликуэта, Даниэль Карвахаль, Начо Монреаль, Начо, Альваро Одриосола, Жерар Пике, Серхио Рамос.
Полузащитники
Португалия: Гонсалу Гуэдеш, Вилльям Карвалью, Жоау Мариу, Жоау Моутинью, Адриен Силва, Бернарду Силва, Мануэл Фернандеш, Бруну Фернандеш.
Испания: Тьяго Алькантара, Марко Асенсио, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Иско, Коке, Сауль Ньигес, Давид Сильва.
Нападающие
Португалия: Рикарду Куарежма, Желсон Мартинш, Криштиану Роналду, Андре Силва.
Испания: Яго Аспас, Лукас Васкес, Диего Коста, Родриго.
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