Чемпионат мира по футболу 2018: Португалия — Испания (15 июня, 21:00). Прогноз на матч

Завтра, 15 июня, на российском чемпионате мира по футболу 2018 года пройдет матч группового этапа с одной из самых «громких вывесок». В 21:00 по московскому времени друг против друга на стадионе «Фишт» в Сочи сыграют сборные Португалии и Испании.

В последний раз португальцы и испанцы встречались в полуфинале чемпионата Европы 2012 года. Тогда и основное, и дополнительное время завершились нулевой ничьей, а в серии пенальти верх одержали футболисты испанской команды, в итоге ставшие европейскими чемпионами.

Португальцы же являются действующими победителями чемпионата Европы, однако при этом не считаются фаворитами завтрашней игры, а сбудется ли прогноз экспертов, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Испания: Кепа Аррисабалага, Давид де Хеа, Пепе Рейна.

Защитники

Полузащитники

Нападающие