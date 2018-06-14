Черчесов прокомментировал победу России

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Черчесов: сборная России делом доказала, что хочет быть достойным хозяином ЧМ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Наставник сборной России Станислав Черчесов поблагодарил команду после победы в матче открытия чемпионата мира — 2018 с Саудовской Аравией. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.
«Мы вчера на пресс-конференции говорили, что словами ещё никто никого не победил. Сегодня мы делом доказали, что хотим быть на этом чемпионате мира достойными хозяевами. Я благодарен ребятам, что они выполнили то, что мы планировали.
Замена Дзагоева? Естественно, мы имеем план А, B, C и так далее. Другое дело, что не хотелось бы из-за травмы менять игрока"
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Комментарии2  Ещё 12 источников 
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