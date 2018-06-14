Черчесов прокомментировал победу России

Черчесов: сборная России делом доказала, что хочет быть достойным хозяином ЧМ

Наставник сборной России Станислав Черчесов поблагодарил команду после победы в матче открытия чемпионата мира — 2018 с Саудовской Аравией. Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

«Мы вчера на пресс-конференции говорили, что словами ещё никто никого не победил. Сегодня мы делом доказали, что хотим быть на этом чемпионате мира достойными хозяевами. Я благодарен ребятам, что они выполнили то, что мы планировали.

Замена Дзагоева? Естественно, мы имеем план А, B, C и так далее. Другое дело, что не хотелось бы из-за травмы менять игрока"