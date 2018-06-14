Ещё
Черчесов пообещал посбивать короны российским футболистам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов пообещал посбивать короны российским футболистам 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу команды над Саудовской Аравией в первом матче чемпионата мира. Его слова приводит ТАСС.
На вопрос, не опасается ли тренер, что футболисты зазнаются после крупной победы, Черчесов ответил: «Такой опасности нет, мы четко понимаем, для чего собрались, турнир на этой встрече не завершается. Игрокам нельзя забывать о том, что выиграли, но это надо отложить в сторону и сконцентрироваться на игре с египтянами».
По словам Черчесова, игрокам нужно отдохнуть. «Дайте футболистам провести вечер, а завтра мы их снова увидим. Ну а если кто— то корону наденет, мы постараемся ее сбить, а если не получится — на стадионе много мест для людей с коронами», — заявил тренер.
14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:0.
Мундиаль продлится до 15 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Египта и Уругвая.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы болезненно отреагировали на ЧМ227
Около «Лужников» проходит эвакуация53
Россия разгромила Саудовскую Аравию297
Робби Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ66
Иностранных болельщиков шокировали российские цены508
Видео
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков ответил Кадырову
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение