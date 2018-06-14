Назван срок восстановления Дзагоева

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Прядкин: футболист сборной России Дзагоев, предположительно, выбыл на две недели 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев, предположительно, выбыл на две недели из-за травмы, которую он получил в стартовом матче чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал президент Российской футбольной премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин.
Дзагоев повредил мышцу задней поверхности бедра в первом тайме матча с командой Саудовской Аравии. Встреча прошла в четверг на московском стадионе "Лужники" и завершилась победой россиян со счетом 5:0.
"Пока диагноза нет, но, наверное, он выбыл на две недели. Впереди обследование", — сказал Прядкин.
ТАСС: последние новости
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