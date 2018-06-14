Назван срок восстановления Дзагоева

Прядкин: футболист сборной России Дзагоев, предположительно, выбыл на две недели

Дзагоев повредил мышцу задней поверхности бедра в первом тайме матча с командой Саудовской Аравии. Встреча прошла в четверг на московском стадионе "Лужники" и завершилась победой россиян со счетом 5:0.