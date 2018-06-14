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Путин поздравил Черчесова с победой
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Черчесов: Путин поздравил и просил передать всем футболистам спасибо за игру 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над командой Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия чемпионата мира — 2018 рассказал, с какой целью ему позвонил после матча президент РФ Владимир Путин, а также поделился мнением о повреждении полузащитника Алана Дзагоева.
«Можно ли узнать, кто мне звонил? Звонил мне глава страны, поздравил и просил передать всем футболистам спасибо за игру. Что касается того, заткнули ли мы рты критикам, то мы никому ничего не затыкаем, а делаем свою работу.
По состоянию Алана Дзагоева пока ничего не говорят. Судя по тому, как резко остановился, боль была такая, что нельзя было бежать. Как опыт подсказывает, травма может быть достаточно неприятной, футболист может выпасть. Не хочу вводить никого в заблуждение. Завтра будет обследование, после которого всё сообщим. Не хотелось бы терять игроков — ведь турнир только начался. Тем более таких игроков, как Дзагоев, не так много», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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