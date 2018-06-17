На Украине раскритиковали болеющего за РФ военного

На Украине раскритиковали военного, болеющего за Россию на ЧМ-2018

Президента ассоциации мини-футбола Волыни, украинского военнослужащего Сергея Голоскокова, принимавшего участия в боевых действиях в Донбассе, раскритиковали за фотографию с российским флагом в знак поддержки сборной России на чемпионате мира 2018 года.

Голоскоков был запечатлён на фотографии своего друга в социальной сети после матча между сборными России и Саудовской Аравии.

Фотграфия вызвала возмущение у организации «Союз воинов АТО Волыни».

«Если Сергей запутался, тогда у него остаётся мало времени, чтобы определиться: или Украина, в которой он живёт, работает, защищает, или «Россия — вокзал, чемодан», — говорится в сообщении организации в Facebook.

«Союз воинов АТО Волыни» попросил сотрудников Союза Безопасности Украины ( СБУ ) обратить внимание на Голоскокова.

Ранее швейцарские болельщики, планировавшие посетить матч чемпионата мира по футболу между сборной своей страны и Бразилией в Ростове-на-Дону, случайно попали в Донбасс.