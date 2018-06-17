Ещё
На Украине раскритиковали болеющего за РФ военного
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Украине раскритиковали военного, болеющего за Россию на ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Facebook
Президента ассоциации мини-футбола Волыни, украинского военнослужащего Сергея Голоскокова, принимавшего участия в боевых действиях в Донбассе, раскритиковали за фотографию с российским флагом в знак поддержки сборной России на чемпионате мира 2018 года.
Голоскоков был запечатлён на фотографии своего друга в социальной сети после матча между сборными России и Саудовской Аравии.
Фотграфия вызвала возмущение у организации «Союз воинов АТО Волыни».
«Если Сергей запутался, тогда у него остаётся мало времени, чтобы определиться: или Украина, в которой он живёт, работает, защищает, или «Россия — вокзал, чемодан», — говорится в сообщении организации в Facebook.
«Союз воинов АТО Волыни» попросил сотрудников Союза Безопасности Украины (СБУ) обратить внимание на Голоскокова.
Ранее швейцарские болельщики, планировавшие посетить матч чемпионата мира по футболу между сборной своей страны и Бразилией в Ростове-на-Дону, случайно попали в Донбасс.
RT на русском: последние новости
Жителя Челябинской области оштрафовали за дебош на борту рейса Екатеринбург — Анталья Уткин — о сборной Исландии: эти люди приехали всем мешать играть в футбол Капитан сборной Египта Фатхи получил травму на тренировке перед матчем ЧМ-2018 с Россией
Комментарии18  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде77
Россиянка приютила обманутого египетского фаната20
Уткин сделал скандальное заявление246
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ72
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ143
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
03:53
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:24
Уткин сделал скандальное заявление
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:41
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:00
Иностранные болельщики отправятся в Крым
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение