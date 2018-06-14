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В Госдуме предложили штрафовать за оскорбление сборной
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В Госдуме предложили штрафовать за оскорбление сборной России по футболу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести штраф за оскорбление сборной России по футболу. О подготовленном законопроекте он рассказал газете «Комсомольская правда».
«Издеваться и критиковать — это разные вещи. Они (игроки — прим. Ленты.ру) представляют наше государство, то есть гаденыши, выливающие на нашу сборную помои, оскорбляют всю страну», — пояснил он.
«Штрафовать их будем на 10 тысяч рублей. Чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы. Наши футболисты, какие они бы не были, они свои», — резюмировал политик.
11 июня комик Семен Слепаков выложил песню, в которой пофантазировал, каких результатов добилась бы сборная, если бы ее тренировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Среди прочего, в композиции есть строчка «Команда у нас, прямо скажем, — говно». Позднее юморист Евгений Петросян назвал Слепакова «недоброжелателем государства».
14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:0.
Мундиаль продлится до 15 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Египта и Уругвая.
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Комментарии3  Ещё 15 источников 
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