В Госдуме предложили штрафовать за оскорбление сборной России по футболу

«Издеваться и критиковать — это разные вещи. Они (игроки — прим. Ленты.ру) представляют наше государство, то есть гаденыши, выливающие на нашу сборную помои, оскорбляют всю страну», — пояснил он.

«Штрафовать их будем на 10 тысяч рублей. Чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы. Наши футболисты, какие они бы не были, они свои», — резюмировал политик.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Мундиаль продлится до 15 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Египта и Уругвая.