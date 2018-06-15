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Медведь в Москве напугал американцев антисемитским жестом
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Разъезжающий по Москве медведь напугал американцев антисемитским жестом 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @petermstaunton
Американских журналистов поразил ролик с медведем, записанный в Москве сразу после первого матча чемпионата мира по футболу. Видеозаписью поделился сотрудник издания Goal.com Питер Стонтон (Peter Staunton) в Twitter.
На видео запечатлен джип, в котором сидели несколько человек с настоящим медведем. Животное сначала играло на вувузеле, а затем стало показывать жест кнель, который в некоторых странах считается антисемитским.
Журналисты остались под впечатлением от увиденного: издание The Business Insider назвало медведя «самым причудливым зрелищем» чемпионата. Корреспонденты задались вопросом, каким образом он научился играть на вувузеле, а также добавили, что в России люди нередко приручают диких зверей.
14 июня сборная России со счетом 5:0 обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Разгромная победа россиян в считанные минуты разошлась на множество мемов.
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