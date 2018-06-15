Медведь в Москве напугал американцев антисемитским жестом

Разъезжающий по Москве медведь напугал американцев антисемитским жестом

Just been sent this, appears to be a bear in a jeep, blowing a vuvuzela (?) and then giving a quenelle salute. And told it's happening somewhere in Moscow. pic.twitter.com/Tg0Hj0taSo— Peter Staunton (@petermstaunton) 14 июня 2018 г. Американских журналистов поразил ролик с медведем, записанный в Москве сразу после первого матча чемпионата мира по футболу. Видеозаписью поделился сотрудник издания Goal.com Питер Стонтон (Peter Staunton) в Twitter.

На видео запечатлен джип, в котором сидели несколько человек с настоящим медведем. Животное сначала играло на вувузеле, а затем стало показывать жест кнель, который в некоторых странах считается антисемитским.

Журналисты остались под впечатлением от увиденного: издание The Business Insider назвало медведя «самым причудливым зрелищем» чемпионата. Корреспонденты задались вопросом, каким образом он научился играть на вувузеле, а также добавили, что в России люди нередко приручают диких зверей.

14 июня сборная России со счетом 5:0 обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Разгромная победа россиян в считанные минуты разошлась на множество мемов.