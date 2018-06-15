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Зарубежные СМИ оценили открытие ЧМ по футболу
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Зарубежные СМИ оценили открытие ЧМ по футболу 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Зарубежные СМИ, комментируя стартовавший в четверг чемпионат мира по футболу, отмечают праздничную атмосферу и хорошую организацию.
Американский канал CBS назвал первый матч сборной России, в котором она победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0, «фантастическим началом», передает РИА «Новости».
«Этот гол стал именно тем началом, которое было необходимо России, чтобы завести толпу, и стадион «Лужники» сейчас ликует. Лучшего способа зажечь толпу в первом матче турнира и не пожелаешь», — пишет обозреватель канала.
В день открытия чемпионата сильно бросалось в глаза то, как футбол объединяет людей, пишет корреспондент британского телеканала Sky News. Так, активно праздновали старт первенства болельщики из Перу, чья сборная пробилась на чемпионат впервые с 1982 года.
«Когда перуанцы разделились, к ним присоединились фанаты из Коста-Рики, аргентинцы, бразильцы и ярко одетые мексиканцы. Даже непробиваемая российская полиция наслаждались этим невероятным спортивным карнавалом», — пишет он.
Корреспондент турецкой газеты Milliyet, побывавший на предыдущем мундиале в Бразилии, отмечает, что чемпионат в России лучше организован в плане качества стадионов и транспорта.
«В России в отличие от Бразилии любителям футбола гораздо проще добраться до стадионов. Вы можете не использовать автомобильный транспорт и доехать на метро прямо до ворот стадиона», — пишет он.
Россияне, пишет корреспондент, давно ждали чемпионат и полностью его поддерживают.
Напомним, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.
После завершения матча-открытия ЧМ-2018 президент России Владимир Путин даже обнял принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда, оказавшегося свидетелем провала своей сборной.
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