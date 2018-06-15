Чемпионат мира по футболу 2018: Франция — Австралия (16 июня, 13:00). Прогноз на матч

16 июня в 13:00 по московскому времени состоится пятый по счету матч чемпионата мира по футболу 2018 года. На «Казань Арене» друг против друга сыграют сборные Франции и Австралии.

Ранее команды встречались лишь однажды — пять лет назад в рамках товарищеского матча. Тогда австралийцы были биты со счетом 0:6. По мнению футбольных экспертов, Франция является безоговорочным фаворитом и завтрашнего матча, однако это не означает, что известная боевитостью своих игроков Австралия не имеет никаких шансов на успех.

Французы и австралийцы соперничают в группе С, в которой также представлены сборные Дании и Перу. Скандинавы и южноамериканцы сыграют вечером того же дня, а чем закончится игра Франции и Австралии, вы сможете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие