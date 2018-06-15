16 июня в 13:00 по московскому времени состоится пятый по счету матч чемпионата мира по футболу 2018 года. На «Казань Арене» друг против друга сыграют сборные Франции и Австралии.
Ранее команды встречались лишь однажды — пять лет назад в рамках товарищеского матча. Тогда австралийцы были биты со счетом 0:6. По мнению футбольных экспертов, Франция является безоговорочным фаворитом и завтрашнего матча, однако это не означает, что известная боевитостью своих игроков Австралия не имеет никаких шансов на успех.
Французы и австралийцы соперничают в группе С, в которой также представлены сборные Дании и Перу. Скандинавы и южноамериканцы сыграют вечером того же дня, а чем закончится игра Франции и Австралии, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Франция: Альфонс Ареола, Уго Льорис, Стив Манданда.
Австралия: Даниэль Вукович, Брэдли Джонс, Мэтью Райан.
Защитники
Франция: Рафаэль Варан, Преснель Кимпембе, Бенжамен Менди, Бенжамен Павар, Адиль Рами, Джибриль Сидибе, Лукас Эрнандес, Самуэль Умтити.
Австралия: Азиз Бехич, Милош Дегенек, Джеймс Мередит, Джош Рисдон, Трент Сэйнсбари, Мэттью Юрман.
Полузащитники
Франция: Н'Голо Канте, Тома Лемар, Блез Матюиди, Стивен Н'Зонзи, Поль Погба, Флорьян Товен, Корентин Толиссо, Набиль Фекир.
Австралия: Даниэль Арзани, Миле Единак, Джексон Ирвайн, Массимо Луонго, Марк Миллигэн, Аарон Муй, Димитри Петратос, Томас Рогич.
Нападающие
Франция: Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе.
Австралия: Робби Круз, Тим Кэхилл, Мэтью Леки, Джейми Макларен, Эндрю Наббаут, Томи Юрич.