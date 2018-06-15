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Трамп похвастался ЧМ-2026
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Трамп заявил, что усердно работал, чтобы ЧМ-2026 прошел в США, Мексике и Канаде 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что усердно трудился над тем, чтобы чемпионат мира по футболу 2026 года прошел в США, Мексике и Канаде, а также выразил уверенность в том, что соревнование пройдет на высшем уровне. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter.
"Спасибо всем за комплименты по поводу получения права на чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде. Я усердно работал над этим вместе с прекрасной командой талантливых людей. Мы никогда не проигрываем, и это будет прекрасный чемпионат мира", — написал он.
Ранее в среду в Москве прошел конгресс Международной федерации футбола (FIFA), по итогам которого было объявлено о победе совместной заявки США, Канады и Мексики. Впервые в истории чемпионатов мира турнир примут сразу три страны. С момента проведения первого мундиаля в 1930 году в Уругвае турнир принимала одна страна, за исключением ЧМ-2002, который прошел в Японии и Южной Корее.
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